Cum a așteptat-o Toni Iuruc pe Simona Halep la revenirea de la Indian Wells. Tenismenei aproape ca i-au dat lacrimile

Simona Halep s-a întors la București de la Indian Wells. Ea a fost așteptată cu brațele deschise de soțul său, dar și cu un cadou superb.

Românca a fost eliminată in turul 3 de la turneul american de o necunoscută, Aliksandra Sasnovich, cea care o trimisese acasă în runda anterioară și pe Emma Răducanu.

"Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri. Știam că va fi un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă și abia aștept să mă întorc pe teren la antrenamente", a spus tenismena la intoarcea în țară.

La revenirea acasă, Simona Halep a fost așteptată cu un buchet de flori de soțul său. De fericire, sportiva a imortalizat momentul și apoi a postat pe rețelele de socializare.

Flori primite de Simona Halep. Foto: Instagram / simonahalep

Simona Halep va mai participa în acest an la turneele de la Moscova și Cluj.

