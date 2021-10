Simona Halep, execuție de pe altă planetă în SUA! Imaginile care fac înconjurul lumii VIDEO

Simona Halep se pregătește intens pentru turneul de tenis de la Indian Wells.

În California, românca a făcut senzație la antrenamente.

Pe locul 17 în lume, Simona Halep va juca direct în turul doi la Indian Wells, urmând s-o întâlnească pe învingătoarea partidei dintre Marta Kostiuk (Ucraina) – Shuai Zhang (China)!

Până atunci, sportiva din Constanța trage din greu la antrenamente, unde a făcut show cu un voleu de zile mari, direct printre picioare.

În SUA, Simona Halep este însoțită de noul antrenor, Adrian Marcu.

I just found Simo on the practice courts again and she did a little tweener volley!! 🤣🤣🔥 pic.twitter.com/pr9J5oT8EX