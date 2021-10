Simona Halep, momente incredibile la primul meci de la Indian Wells! Ce a făcut românca în timpul partidei VIDEO

Simona Halep și Gabriela Ruse s-au calificat în turul doi la dublu, la Indian Wells.

Perechea românească a trecut de Darija Jurak și Andreja Klepac (Croația / Slovenia), favoritele 7 de la Indian Wells, 7-5, 7-6. Halep a fost cu nervii la pâmânt în primul meci de la turneul american.

Româncele au servit pentru meci, dar adversarele lor au revenit, au câștigat trei game-uri la rând și au fost la un pas să ducă meciul în decisiv.

Simona Halep s-a enervat, a dat cu racheta de pământ, dar a luptat împreună cu Gabriela Ruse și au dus setul secund in tie break, acolo s-au impus cu 9-7.

"Ei bine, a fost distractiv", a fost reacția Simonei Halep după meciul câștigat la dublu.

La simplu, Simona Halep va juca cu Marta Kostyuk, direct în turul doi, la Indian Wells.

Haidee!! Simo and Gabi won the first match in doubles at Indian Wells, great match! 💪💪 pic.twitter.com/kodejRKjim