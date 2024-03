Ion Țiriac a clarificat relația pe care o are cu "domnișoara Halep"

Ion Țiriac este recunosct ca fiind unul dintre mentorii Simonei Halep, el influențând cariera acesteia în anumite momente.

Omul de afaceri a mărturisit care este adevărata relație dintre ei. ”Am acest privilegiu ca domnișoara Halep să vină și să mă întrebe. Dar orice îi spun, ea face absolut de capul ei. Rar, rar m-a ascultat. Și din când în când, când m-a ascultat, a făcut bingo!

Nu pentru că sunt deștept eu, dar am 60 de ani de când sunt în sportul ăsta. Halep trebuie s-o ia foarte încet cu revenirea pentru că a uitat ce înseamnă: 'thirty-all', 'Game Halep!' sau game cealaltă! Un an jumătate înseamnă o viață întreagă.

Aș sfătui-o, deși s-a antrenat tot timpul, să se gândească dacă e mai bine să înceapă doar pe zgură. Mai e doar un turneu pe hard, la Miami. Iar acolo sunt vreo 20 de fetițe între 18 și 21 de ani, de peste 1,80 metri, care servesc cu 200 km/h. Eu aș juca cinci ore în fiecare zi pe zgură!”, a declarat Ion Țiriac, potrivit gsp.ro.

Simona Halep va reveni în circuit săptămâna viitoare, când va fi teren la turneul de la Miami.

Ads