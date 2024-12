Surpriză! Cine a venit să o susțină pe Simona Halep la Abu Dhabi

Simona Halep şi italianca Jasmine Paolini au făcut pereche şi le-au învins pe poloneza Iga Swiatek şi spaniola Paola Badosa, la World Tennis League, turneu demonstrativ disputat la Abu Dhabi.

Meciurile au un singur set, iar Halep şi Paolini s-au impus cu 7-5. Halep şi Paolini fac parte din grupa Kites, alături de Casper Ruud şi Nick Kyrgios.

Celelalte trei echipe care participă la World Tennis League sunt:

Eagles (Iga Swiatek, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas, Alexander Shevchenko)

Falcons (Elena Rybakina, Caroline Garcia, Andrey Rublev și Denis Shapovalov)

Hawks (Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jordan Thompson și Sumit Nagal)

Simona Halep a fost susținută la Abu Dhabi chiar de mama ei. Ea a luat loc în spatele jucătoarei, lucru remarcat și de administratorul paginii Romanian Tennis.

Oh Simona's mother is there to watch her! How sweet! pic.twitter.com/oC7OrHB85W