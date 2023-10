Tenismena letonă Jelena Ostapenko (17 WTA) s-a calificat miercuri în sferturile de finală la turneul WTA 1000 de la Beijing, după care și-a amintit de cel mai important moment al carierei sale.

În optimi, Ostapenko a reușit s-o elimine pe a patra favorită, Jessica Pegula (4 WTA), scor 6-4, 6-2.

La interviul de după meci, Ostapenko a fost provocată să-și aducă aminte de finala din 2017 de la Roland-Garros, câștigată de ea în fața Simonei Halep, revenind de la 0-1 la seturi și 0-3 în setul secund.

”Îmi place foarte mult să vin în China. Este o plăcere pentru mine. Încerc să nu pun nicio presiune asupra mea. Acum 6 ani a fost uimitor când am câștigat un Slam. Sunt flămândă de alte victorii. Mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Este o atmosferă foarte frumoasă”, a declarat Ostapenko.

Jelena Ostapenko after beating Jessica Pegula:

“I really like to come to China. It’s a pleasure for me. I try to not put any pressure on myself. 6 years ago it was amazing when I won a Slam. I’m hungry for more wins. Thanks everyone for coming. It’s a really nice atmosphere.” ❤️ pic.twitter.com/OqcveeJ20T