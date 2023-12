Simona Halep vs. Maria Sharapova la Turneul Campioanelor: WTA prezinta duelul declaratiilor

Simona Halep si Maria Sharapova se vor intalni saptamana viitoare la Turneul Campioanelor, duele dintre cele doua sportive de top tinand capul de afis la Singapore.

WTA a prezentat sambata duelul declaratiilor dintre romanca si rusoaica.

Simona a fost intrebata direct, la conferinta de presa, ce parere are despre atat de anticipata intalnire cu Sharapova, iar constanteanca nu a stat mult pe ganduri si a raspuns.

"Voi juca impotriva Sharapovei, pe care nu am invins-o niciodata, dar poate ca voi avea o sansa aici. Vreau doar sa iau fiecare meci in parte. Toata lumea joaca foarte bine, suntem cele mai bune opt tenismene din lume si fiecare meci e ca o finala.

Nu am nimic de pierdut, nu am nicio asteptare. Sunt pozitiva cand vine vorba de aceasta partida. Sigur ca pot pierde, dar pot si sa castig. vreau doar sa evoluez bine impotriva ei si sa fac un joc mai bun decat in finala de la Roland Garros. Acum stiu cum sa joc impotriva ei. Sper si cred ca am o sansa in fata Sharapovei. Cred ca e perioada potrivita s-o infrunt", a spus Simona.

La randul ei, Sharapova a incercat sa nu puna singura presiune pe ea, declarand ca si calificarea la Turneul Campioanelor este o performanta.

"Este un pas mare pentru mine sa fiu aici si sa fiu sanatoasa. Va fi un pas si mai mare daca voi putea fi competitiva in cele trei meciuri si daca le voi incheia sanatoasa. Acesta este obiectivul meu. Daca pot ramane sanatoasa si daca ma pot descurca in aceste meciuri, chiar nu mai conteaza cu cine joc. Acum ma concentrez mai mult asupra mea si mai putin asupra adversarei", a explicat rusoaica.

Simona Halep si Maria Sharapova se vor infrunta la Turneul Campioanelor, cele doua fiind plasate in Grupa Rosie.

Sharapova o ataca pe Simona Halep: Am fost foarte surprinsa

In primele partide, programate duminica, Simona o va intalni pe Flavia Pennetta, iar Sharapova va da peste Agnieszka Radwanska.

Ambele meciuri vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.

Simona Halep, primele declaratii dupa ce si-a aflat adversara de la Turneul Campioanelor

Saptamana viitoare, la o data ce va fi anuntata de organizatori, vom avea si duelul soc dintre Halep si Sharapova din Singapore.

Ads