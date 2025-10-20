Simona Halep, la meciul campioanei României. Cu cine a fost surprinsă la Dubai FOTO

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de formația Dubai Basketball, cu scorul de 81-77 (28-22, 13-12, 18-21, 22-22), duminică, în competiția masculină de baschet ABA League.

Campioana României a pierdut al doilea său meci, după un succes înregistrat la debut.

''U'', care evoluează și în EuroCup, a doua competiție ca valoare, s-a înclinat în fața unei formații care evoluează în competiția de elită, Euroliga, mai mult, având victorii în ultimele sale meciuri, 83-78 cu FC Barcelona (16 octombrie) și 93-69 cu campioana Fenerbahce (14 octombrie), chiar la Istanbul.

În meciul de duminică, ardelenii au pierdut primul sfert la șase puncte, iar în cele din urmă diferența s-a dovedit a fi decisivă pentru scorul final.

Campioana României a avut parte de o susținere specială, din partea fostei lidere mondiale Simona Halep.

Cu această ocazie, fosta tenismenă s-a întâlnit și cu Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open, între cei doi fiind o puternică relație de amiciție.

