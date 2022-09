Presa americana, despre Simona Halep: Zeii Grand Slamului o ajuta dupa accidentare

Jurnalistii americani au comentat intr-un mod cat se poate de original tragerea la sorti a meciurilor de la Wimbledon, in special "tabloul" accesibil al Simonei Halep.

Acestia considera ca romanca este protejata de "zeii Grand Slamului" dupa ce a fost nevoita sa se retraga in turul secund al turnelui de la 's-Hertogenbosch.

"Nu conteaza ca favorita numarul trei, Simona Halep, s-a retras de la turneul din Olanda pentru ca, daca este sanatoasa, romanca a demonstrat ca poate face adevarate minuni la orice intrecere de Grand Slam. Simona a avut parte de o tragere la sorti usoara. Ea nu va intalni o adversara mai buna pana in optimi, cand poate da peste Sorana Carstea, urmand ca in sferturi sa o intalneasca, probabil, pe Carla Suarez Navarro. Avand in vedere aceasta tragere la sorti, este ca si cum zeii Grand Slamului ar fi sarit in ajutorul lui Halep pentru a compensa accidentarea din Olanda", noteaza jurnalistii din Statele Unite.

Simona Halep, a treia favorita a competitiei din capitala Angliei, o va intalni in primul tur pe Teliana Pereira din Brazilia, ocupanta locului 91 in clasamentul WTA.

Simona Halep si-a aflat adversara de la Wimbledon

Meciul va avea loc marti si va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.

Simona s-ar putea intalni cu marile favorite de la Wimbledon, Serena Williams sau Maria Sharapova, abia in semifinale.

M.D.

