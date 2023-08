Simona Halep, invinsa in semifinale la Cincinnati de Angelique Kerber

Simona Halep a ratat calificarea in finala de la Cincinnati dupa ce a fost invinsa de Angelique Kerber (locul 2 WTA), scor 3-6, 4-6.

Sportiva noastra a prins o zi slaba la serviciu, a comis multe greseli nefortate si a dat semne de nervozitate.

In primul set, Simona si-a pierdut serviciul de trei ori si, chiar daca a evoluat bine la retur, a cedat cu 3-6.

In setul secund, sportiva noastra a fost condusa cu 0-4 si nu a mai putut reveni, ratand astfel calificarea in ultimul act.

In marea finala de duminica, Angelique Kerber o va intalni pe Karolina Pliskova, locul 17 WTA.

Daca va castiga si aceasta partida, Kerber va urca pe locul unu in clasamentul mondial si o va detrona pe Serena Williams dupa 183 de saptamani.

Pentru Simona, aceasta a fost a treia infrangere suferita in fata lui Kerber in acest an.

Ads

Simona pleaca de la Cincinnati cu 350 de puncte WTA si un cec in valoare de 123.665 de dolari.

HALEP - KERBER 3-6, 4-6

00:13 - Kerber fructifica prima minge de meci si se califica in finala!

00:08 - Simona nu are nicio emotie la serviciu, iar acum Kerber va servi pentru calificarea in finala.

00:07 - Simona rateaza o minge de break, iar Kerber conduce cu 5-3.

00:00 - Simona castiga al treilea game consecutiv din acest set.

23:56 - Simona face break si reintra in set! Urmeaza o noua revenire ca in meciul cu Radwanska?

23:49 - Simona ia primul game din acest set si intrerupe seria lui Kerber.

23:46 - Kerber nu are emotii la serviciu, face 4-0 si e tot mai aproape de victorie.

23:42 - Game maraton, Kerber face break si are 3-0.

23:30 - Simona trece pe langa rebreak, iar Kerber se distanteaza la 2-0.

23:24 - Kerber incepe setul secund cu un break.

23:21 - Kerber castiga primul set cu 6-3!

23:19 - Kerber face break si conduce cu 5-3. Va servi pentru a castiga primul set.

23:16 - S-a reluat jocul!

Ads

23:12 - S-a oprit ploaia, jocul se va relua in scurt timp.

22:45 - A inceput din nou ploaia, jocul e intrerupt.

22:42 - Kerber isi face si ea serviciul si conduce cu 4-3.

22:39 - Game alb reusit de Simona, scorul este 3-3.

22:35 - Simona face si ea rebreak si reduce din diferenta.

22:31 - Kerber mai face un break si conduce cu 3-1.

22:27 - Kerber isi face serviciul fara emotii si conduce cu 2-1.

22:25 - Kerber fructifica a doua minge de rebreak si egaleaza la unu.

22:20 - Game foarte echilibrat, dar Simona reuseste sa inceapa cu un break!

22:14 - A inceput meciul!

22:10 - Meciul va incepe cu Kerber la serviciu.

22:00 - S-a oprit ploaia, meciul va incepe in cateva momente.

21;40 - A inceput ploaia, startul partidei se amana.

21:17 - Meciul va incepe in cateva minute.

Info: Partida incepe dupa ora 21:30.

S-a stabilit prima finalista - mare surpriza

Cele doua sportive s-au intalnit de sase ori pana in prezent, iar Simona conduce cu 4-2.

Ultima data cele doua sportive s-au duelat in urma cu trei saptamani, la Montreal, cand Simona s-a impus dupa un meci de mare lupta.

In precedentele doua confrntari din acest an, Kerber se impusese in Fed Cup si la Wimbledon.

Partida e televizata de Dolce Sport.

Ads