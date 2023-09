Simona Halep, la Wuhan: Ce spune adversara din sferturi despre romanca si despre ultima intalnire directa

Americanca Madison Keys, adversara Simonei Halep din sferturile de finala ale turneului de la Wuhan, China, spune despre jucatoarea din Romania ca este intotdeauan o adversara dificila.

Jucatoarea de 21 de ani, numarul 9 mondial, isi aminteste despre ultimul meci direct, cel pierdut in aceasta vara in finala turneului de la Montreal.

"Este mereu o adversara dificila. Dar cu siguranta nu am jucat cel mai bun tenis al meu la ultimul meci direct, de la Montreal.

Cred ca ma gandeam prea mult la victorie, nu la ceea ce aveam de facut - imi spuneam - 'vreau sa castig acest meci', in loc sa ma concentrez pe tenisul meu. Cred ca este vital sa ma concentrez pe ceea ce trebuie sa fac eu, pe jocul pe care trebuie sa il produc", a spus Keys, dupa partida castigata in optimi, in fata rusoaicei Daria Kasatkina, potrivit Digi Sport.

Iata cand va avea loc meciul dintre Halep si Keys, in direct pe Ziare.com, in format live text.

Simona Halep s-a calificat, miercuri dimineata, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Wuhan, China. In optimi, sportiva nascuta in Constanta a trecut in doua seturi, scor 6-3, 6-3, de Iaroslava Shvedova, din Kazahstan.