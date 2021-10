Ce spune Simona Halep despre restricțiile impuse de autorități din cauza pandemiei

Simona Halep deplânge faptul că meciurile din cadrul turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca se vor disputa fără spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, dar precizează că înţelege situaţia.

"E foarte trist că s-a luat această decizie (n.r. – interzicerea accesului spectatorilor), dar pentru sănătate orice. Mă bucur să fiu la Cluj din nou, să joc acest turneu. N-o să fie uşor, dar mă bucur mult că sunt sănătoasă şi sunt aptă de joc. Voi juca marţi sau miercuri. Sunt puţin obosită, a fost o zi maraton, sunt de la 6 dimineaţa plecată, apoi la Bucureşti câteva ore, m-am şi antrenat puţin.

Am văzut din poze sala de la Cluj. Vreau să mă obişnuiesc cu arena centrală. Cu siguranţă e sala foarte frumoasă, am mai jucat acolo şi, din ce am văzut în poze, s-a făcut o treabă extraordinară şi îi felicit pe organizatori. Sper să fie un meci bun (n.r. – cu Gabriela Ruse, în primul tur). Gabi a avut un an extraordinar şi o felicit pentru acest lucru. Să ajungi în Top 100 pentru prima dată e un lucru minunat, am fost şi eu pe acest drum.

Este minunat să avem un astfel de turneu, sunt şapte românce pe tablou, este extraordinar. N-am apucat să vorbesc cu Emma Răducanu, cred că mâine o să o întâlnesc. E frumos din partea ei că a venit. Am văzut pe Instagram că toată lumea s-a bucurat. Mă simt ca acasă la Cluj, sper să fac treabă bună", a spus Simona Halep, la sosirea pe aeroportul din Cluj, potrivit digisport.ro.

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, va juca în primul tur al competiţiei care începe luni cu Elena-Gabriela Ruse, locul 85 WTA.

Ads