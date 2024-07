Simona Halep, mesaj trist pentru fani: "Nu este cea mai bună veste"

Simona Halep a postat un mesaj pe Instagram în care explică de ce a stat departe de teren în ultimele luni și ce va face în continuare.

Simona Halep spune că durerile persistă și că are nevoie de mai mult timp pentru recuperare. Ea nu renunță la tenis, însă va mai dura o perioadă până o vom revedea pe teren.

"Am vrut să ofer o mică actualizare a sănătății, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu este cea mai bună veste, dar am vrut să împărtășesc toate acestea.

De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o niciodată și a fost una greu de gestionat, durerea persistând", a scris Simona Halep.

Simona Halep: "Nu sunt o mașină"

"A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine, iar problemele fizice apărute pe deasupra cu siguranță nu ajută. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să mă întorc cât mai curând posibil, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp pentru a-mi reveni din tot ceea ce am trecut.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul permanent. Sper să mă întorc pe teren curând".

