Primul mesaj dat de Serena Williams după ce a atacat-o pe Simona Halep: ”E super ciudat”

Fosta tenismenă Serena Williams, care a comentat suspendarea de patru ani a Simonei Halep cu un mesaj acid, a revenit pe rețelele sociale cu un alt text care lasă loc de interpretări.

”8 e o cifră mai bună”, a scris Serena pe Twitter imediat după ce a aflat sentința în cazul Halep, referindu-se cel mai probabil la faptul că românca i-a furat al optulea trofeu la Wimbledon, în finala din 2019.

Acum, la câteva zile distanță, americanca a avut o nouă postare pe rețelele sociale, lăsând de înțeles că îi lipsesc turneele de tenis.

„Nu sunt obișnuită să mă antrenez fără niciun obiectiv sau, să fiu sinceră, fără a avea o competiție în minte. Acest lucru este super ciudat”, a scris Serena, vineri seară, pe Twitter.

I’m not used to working out with no goal or to be honest - no championship in my mind. This is super weird.