Tenismena Simona Halep (31 de ani, 17 WTA), aflată în stare de suspendare după ce a picat un test anti-doping la US Open 2022, s-ar putea despărți în curând de antrenorul francez Patrick Mouratoglou.

După ce Simona Halep a fost depistată pozitic cu roxadustat, Mouratoglou a început o altă colaborare, cu danezul Holger Rune, iar relația dintre francez și româncă s-a răcit considerabil.

Drept dovavdă, atrage atenția o postare de pe Twitter făcută de una dintre admiratoarele Simonei Halep, Elena.

”Am urmărit-o pe Simona și am văzut că n-a mai apreciat postările lui Patrick Mouratoglou de la 30 noiembrie. Dă-i și un unfollow!”, a scris utilizatoarea respectivă.

Stalked Simona and saw she hasn't liked PM posts since November 30 😅😅😅. Girl, unfollow him next 😅😅😅