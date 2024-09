Simona Halep, după ultima decizie a lui Patrick Mouratoglou: ”Are acest har”

Patrick Mouratoglou s-a întors ca antrenor în tenisul feminin, după o perioadă în care l-a pregătit pe danezul Holger Rune, provocând și o reacție din partea Simonei Halep, fosta elevă a francezului.

Mouratoglou o va antrena pe Naomi Osaka, fostul lider WTA care a revenit în tenis după ce a născut. Japoneza tocmai a anunțat despărțirea de Wim Fissette, un alt fost antrenor care a pregătit-o pe Simona Halep.

”Văd o colaborare destul de bună. Dacă Osaka e dispusă să muncească și să facă ceea ce a făcut în trecut, eu cred că o să facă o echipă bună. Patrick e un antrenor care motivează foarte mult, are acest har și e foarte strict, pe tactică, pe statistici.

Suntem în relații normale, nici bune, nici rele. Eu sunt ok, am o energie pozitivă, merg înainte, am lăsat subiectul în urmă. Vreau să mă bucur de ceea ce mai pot să fac în tenis și în viață.

Viața este și după sport, am înțeles asta în ultimii doi ani, m-a ajutat să mă maturizez. Ăsta a fost cel mai mare câștig din perioada asta, că sunt foarte bine cu mine”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

