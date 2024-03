Sfat pentru Simona de la un australian: "Nu-l lăsa pe Mouratoglou să se mai apropie de băuturile tale"

Simona Halep va putea reveni în competiţii, suspendarea sa fiind redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la patru ani la nouă luni.

Simona Halep a declarat, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj la nouă luni, că a fost întotdeauna o sportivă curată şi că abia aşteaptă să revină în circuit.

În 2022, la 21 octombrie, sportiva din Constanţa anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

În 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Acum, TAS i-a redus pedeapsa și ea poate reveni pe teren.

Fostul jucător de tenis Jon Millman a comentat pe twitter: "Grozav să o văd pe Simona eligibilă să joace din nou. Nu-l mai lăsa pe Patrick să se apropie de băuturile tale", a scris australianul, cu refrire la Mpouratoglou.

Great to see Simona eligible to play again. Don’t let Patrick anywhere near your drinks on your return!