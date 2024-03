Patrick Mouratoglou, luat la rost în cazul Simona Halep: ”Ai deraiat-o!”

În contextul scandalului de dopaj în care e implicată Simona Halep, dar și Academia Mouratoglou cu care a colaborat românca, pe rețelele sociale continuă să abunde critici referitoare la tehnicianul francez.

Simona Halep s-a întors la Dubai, unde locuiește și așteaptă verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv în privința suspendării de 4 ani.

În acest timp, Mouratoglou a reluat colaborarea cu danezul Holger Rune, de care se despărțise anul trecut.

”Tenisul este o călătorie! Construim prin victorii și înfrângeri, dar construim”, a scris Mouratoglou pe contul de X, după ce elevul său s-a oprit în semifinale la Acapulco.

La secțiunea comentarii, au existat însă persoane care i-au atras atenția lui Mouratoglou de implicarea sa în cazul Halep.

„Ce zici de călătoria Simonei Halep, pe care ai deraiat-o? De ce nu ai fost exclus din antrenorat?”, i-a transmis cineva.

Tennis is a journey. We build through victories and losses but we build. https://t.co/Why9Xcm96t