Povestea care o poate salva pe Simona Halep: ”Numai că trebuie să apară dentistul”

Dorel Tocitu, șeful serviciului de Biochimie și Tehnologia Antrenamentului la Institutul Național pentru Cercetare în Sport, a oferit un interviu exclusiv pentru Playsport.ro, în care a vorbit despre substanța interzisă ingerată de Simona Halep.

”Ce a luat acum Simona Halep e substanță hard, ca la ciclism. E o versiune de EPO modernizată, luată pe gură în loc să fie băgată pe venă. La chestii din astea e foate greu să spui că a fost o greșeală”, a declarat Tocitu, care s-a gândit și la un scenariu care ar putea s-o ajute pe tenismenă.

”Depinde cât de bine e livrată povestirea. Trebuie să exerseze, să vadă dacă încep întâi s-o creadă ei. Vă dau un exemplu de posibil scenariu. Avem o sportivă. Trebuie să plece acasă sâmbătă din cantonament, liber până marți. Dar înainte să părăsească baza, apare echipa de testare de la WADA. E pozitivă. Dacă eu sunt managerul acestei fete, îi spun: ”Iubita, te salvez dacă te uiți în ochii mei și-mi spui fix ce s-a întâmplat!”. Începe să plângă ca Halep. Nu știe, nu vrea să dea în gât pe nimeni. Nici eu nu vreau să o ajut. Se gândește că se termină, totuși, cariera, se deblochează povestea. Cum o scăpăm?”, a mai spus Tocitu.

”Vineri seara, cu câteva ore înaintea controlului, are o criză de măsea. Se duce la un cabinet stomatologic. Durerea și frica o împing spre un atac de panică puternic. Iar stomatologul, deși știe că e sportivă de înaltă performanță și nu are voie să-i administreze substanța aflată acum în corpul ei, cu orice risc alege să-i salveze viața din acel atac de panică. Îi face substanța pe venă, o scoate din criză, cu gândul că sâmbătă pleacă acasă și nu se întâmplă nimic. Dar e prinsă printr-un concurs de împrejurări nefericit. Iată o poveste care ar sta oarecum în picioare, numai că trebuie să apară dentistul care să-și asume intervenția. Că ăla are cabinet stomatologic și tratează liniștit mai departe. Dar la Mouratoglou va fi greu de găsit un om de acest tip, să zică ”eu!””, a precizat specialistul.

