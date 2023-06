Poza cu Simona Halep la care americanii au reacționat imediat: ”E un semn”

În așteptarea audierilor finale în cazul de dopaj care durează de la US Open 2022, Simona Halep nu neglijează antrenamentele, luând în calcul o revenire rapidă în circuitul WTA.

Astfel, pe rețelele sociale au apărut imagini cu Simona Halep pe terenul de tenis în compania ucrainencei Marta Kostyuk, semifinalistă în acest an la Australian Open în pereche cu o altă româncă, Gabriela Ruse.

Jurnaliștii americani de la Tennis World USA au comentat fotografia, remarcând că Simona s-a antrenat pe hard, suprafață pe care vor avea loc turneele din august din SUA și Canada și care vor culmina cu US Open.

"Alegerea de a se antrena pe hard este un semn că Simona așteaptă să concureze din nou după Wimbledon. Fără nicio îndoială, Halep are nevoie să rămână în formă pentru a fi pregătită să pătrundă într-o competiție acerbă. Ultima dată când ea a jucat într-un meci oficial a fost în urmă cu aproape un an, la US Open, contra Dariei Snigur", a notat Tennis World USA.