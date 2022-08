Premii record la US Open 2022. Câți bani poate lua Simona Halep dacă va câștiga trofeul

Organizatorii US Open au anunţat că premiile de la ediţia din acest an a competiţiei vor depăşi 60 de milioane de dolari, o sumă record. Precedentul record de premii la US Open, de 57,5 milioane de dolari, fusese stabilit în 2021.

Campionii la simplu masculin şi simplu feminin vor primi câte 2,6 milioane de dolari, sumă aflată și în vizorul Simonei Halep, una dintre marile favorite ale competiției.

Echipele campioane la dublu masculin şi feminin vor încasa câte 688.000 de dolari.

Lista premiilor:

Tabloul principal - Simplu

Campionul/Campioana $2,600,000

Finalist $1,300,000

Semifinalist $705,000

Sfertfinalist $445,000

Optimi $278,000

16-imi $188,000

Turul 2 $121,000

Turul 1 $80,000

Tabloul principal - dublu

Campionii $688,000

Finalişti $344,000

Semifinalişti $172,000

Sfertfinalişti $97,500

Optimi $56,400

Turul 2 $35,800

Turul 1 $21,300

Turneul US Open va avea loc în perioada 29 august – 11 septembrie.

Ads