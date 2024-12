Presa internațională, după retragerea Simonei Halep înainte de Australian Open: ”De coșmar”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat forfait, din cauza unor probleme medicale, pentru turneul WTA de la Auckland şi Openul Australiei, la care urma să participe în perioada următoare.

"După ce am jucat în Abu Dhabi, din păcate am simţit din nou dureri la genunchi şi umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am decis că este rezonabil să amân începutul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aş vrea să le mulţumesc organizatorilor de la Auckland şi din Australia pentru wild card-uri şi îmi pare rău că nu le voi putea lua de data aceasta", a precizat Halep într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

"Mă voi odihni şi îmi propun ca următorul turneu să fie la Cluj (1-9 februarie - n.red), unde abia aştept să joc în faţa extraordinarilor fani români", a adăugat fostul lider al clasamentului WTA.

Turneul WTA 250 de la Auckland, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, este programat în perioada 30 decembrie - 5 ianuarie, în timp de Openul Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului viitor, va avea loc la Melbourne între 6 şi 26 ianuarie.

Presa internațională a reacționat și a comentat retragerile neașteptate anunțate de Simona Halep.

„Continuă revenirea de coșmar pentru Simona Halep, care va rata debutul sezonului 2025, inclusiv Australian Open, din cauza unei accidentări.

Halep a confirmat că problemele medicale de la umăr și genunchi s-au agravat și, prin urmare, a luat decizia de a renunța la Auckland, dar și la calificările pentru Australian Open.

Ea și-a fixat data revenirii pentru Transylvania Open, la Cluj, turneu programat pentru începutul lunii februarie. Ceea ce înseamnă că prima lună din 2025 va fi pierdută de fosta ocupantă a locului 1 mondial.

Halep a stat pe tușă în cea mai mare parte a sezonului trecut. Chiar și așa, a rămas în prim-plan din cauza părerilor sale virulente privind cazurile de dopaj, cu Sinner și Swiatek în prim-plan.

Halep a vorbit aici despre un dublu-standard, fiind criticată, în această săptămână, de Andrea Petkovic. Dar acum, românca nu va evolua în turneele din Australia, iar coșmarul ei continuă”, notează cei de la Tennisuptodate, conform Gsp.ro.

