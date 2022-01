Programul primelor două zile la Australian Open. Când debutează Simona Halep și când ar trebui să joace Djokovic

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Melbourne, Australian Open (17-30 ianuarie), au făcut precizări privind programul primelor două zile, luni și marți.

Conform anunțului de pe pagina de Twitter a competiției, AO 2022 va începe luni cu meciurile din jumătățile superioare ale tablourilor, atât la masculin cât și la feminin.

The top halves of the #AusOpen men’s and women’s singles draws will be played on Monday.