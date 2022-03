Reacția Simonei Halep după prima victorie la Indian Wells 2022: ”Sunt o persoană matinală, seara am probleme”

Simona Halep a declarat că a făcut ce trebuia în meciul cu rusoaica Ekaterina Alexandrova de la Indian Wells, chiar dacă s-a impus după o victorie în trei seturi, şi speră ca în manşa următoare să evolueze mai bine.

"E întotdeauna o atmosferă frumoasă când joc şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru faptul că au venit să mă susţină! E o atmosferă uimitoare şi e întodeauna o plăcere să joc un meci de tenis, pentru că sunt atât de mulţi oameni care vin să mă vadă. Vă mulţumesc din nou!

(n.r. - despre ce a făcut diferenţa în decisiv) M-am uitat pe bilanţul întâlnirilor directe, am văzut că e 2-2, îmi amintesc meciurile împotriva ei, nu sunt niciodată uşoare, pentru că joacă plat şi e puternică. M-am gândit puţin la acest meci înainte şi sunt fericită că am putut câştiga acest meci, cred că am făcut ceea ce trebuia să fac, dar abia aştept să joc în următorul tur un pic mai bine.

(n.r. - dacă îi place să joace în sesiunile de dimineaţă, meciul începând la 11.00, ora locală) Da, sunt persoană matinală şi îmi place să joc când soarele străluceşte, a fost o bună programare, aşa că le mulţumesc organizatorilor. E bine şi în cursul zilei, cu seara am probleme. Dar acum am experienţă şi pot juca oricând.

(n.r. - despre următoarea adversară) Echipa urmăreşte meciul, eu nu mă uit prea mult, dar probabil o să o fac un pic acum. Am o zi pauză, aşa că mâine mă voi concentra pe ceea ce am de făcut în următoarea partidă. Azi mă voi bucura de victorie, e important.

(n.r. - despre gestul cu pumnul la punctele câştigate după o lovitură de excepţie) Nu prea l-am mai folosit, pentru că de mult timp nu am mai câştigat astfel de puncte, dar astăzi s-a întâmplat şi m-am simţit bine făcând asta, îmi dă încredere şi abia aştept să am mai multe puncte de acest fel, ca să-mi ofer mie însămi mai mult credit, am nevoie de asta", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 24, s-a calificat în turul al treilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, după ce a întrecut-o, vineri, cu 6-2, 4-6, 6-2, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 52 WTA.

Simona Halep va evolua în turul al treilea cu o jucătoare americană, Cori Gauff, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16.

La ediţia trecută, Halep a fost eliminată în turul al treilea, de Aliaksandra Sasnovici din Belarus. Românca a câştigat turneul din deşertul californian în 2015.

