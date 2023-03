Reacție de furie în cazul de dopaj al Simonei Halep: ”Cât mai durează? Nu e suficient?”

Tenismena Simona Halep (31 de ani, 19 WTA) e în continuare suspendată provizoriu din circuitul WTA după ce a picat un test anti-doping la US Open 2022, situație incertă care începe să devină iritantă în lumea tenisului.

Astfel, un cunoscut jurnalist spaniol, Camilo Pombo-Saenz, a avut o reacție sugestivă pe rețelele sociale, el postând pe Twitter un mesaj de furie.

”Astăzi este vineri, 17 martie 2023. Sunt 161 de zile de când birocratica și nedreapta Agenție Internațională de Integritate în Tenis (ITIA) a suspendat-o „provizoriu” pe Simona Halep.

5 luni și 11 zile nu sunt suficiente pentru a avea o decizie finală?! Cât mai durează?!”, a menționat ibericul.

Today is Friday, March 17, 2023

It is 161 days and since the very bureaucratic and unfair International Tennis Integrity Agency (ITIA) “provisionally” suspended Simona Halep.

5 months and 11 days are not enough to have a final saying?!

How much longer?! 😡😡😡 pic.twitter.com/NT6GAmXOt3