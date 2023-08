Rebelul din tenis care o poate provoca pe Simona Halep: ”Ce femeie ați vrea?”

În așteptarea suspendării dictate în scandalul de dopaj, tenismena Simona Halep (31 de ani) ar putea primi o provocare inedită, din partea unui coleg din circuitul ATP.

Astfel, pe rețelele sociale, rebelul australian Nick Kyrgios (28 de ani) le-a adresat fanilor o întrebare.

„Ce femeie ați vrea să vedeți la podcastul meu?”, a întrebat fostul număr 13 mondial.

Evident, răspunsurile n-au întârziat să apară, printre cele mai vehiculate nume fiind și cel al Simonei Halep.

Who would you guys want to see as a female on my podcast? 🤷🏽‍♂️