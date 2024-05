Recordurile Simonei Halep, în mare pericol. Ce se întâmplă la WTA Madrid

Belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 în ierarhia tenisului feminin, a învins-o miercuri pe rusoaica Mirra Andreeva, locul 43 mondial, în două seturi, 6-1, 6-4, şi s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Madrid, punând în pericol recordurile Simonei Halep la competiția din capitala Spaniei.

Astfel, de-a lungul timpului, doar Serena Williams (19) și Simona Halep (15) au câștigat mai multe meciuri consecutive la Madrid Open decât Arina Sabalenka (10), bielorusa fiind deținătoarea trofeului.

De asemenea, Arina Sabalenka e la a treia semifinală la Madrid, la egalitate cu Serena Williams și Maria Șarapova, doar Simona Halep și Petra Kvitova având mai multe, câte patru.

3 - Aryna Sabalenka has made her third semi-final at the Madrid Open, as many as Serena Williams and Maria Sharapova for the second most, only Simona Halep and Petra Kvitova have made more (four each). Home.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/LAZ1C9DSGw