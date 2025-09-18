Simona Halep, despre retragerea din tenis: ”Îți trăiești viața...”

Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție, mi-a fost greu să mă retrag, dar acum e timpul să descopăr, a declarat, miercuri, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025, Simona Halep.

”Atunci când faci ceva în sport - și pot vorbi despre asta - copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta. A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor. Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor dacă nu ești Roger Federer. Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă. Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți. Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun”, a spus Halep.

Fosta mare campioană a afirmat că, de-a lungul carierei, a învățat să gestioneze presiunea meciurilor grele, datorită oamenilor din jurul ei.

”La început, trebuie să recunosc, a fost greu, dar de-a lungul anilor, cu experiență, m-am relaxat. Am avut oameni minunați în jurul meu care m-au învățat să fiu mai relaxată, mai deschisă cu presa, cu oamenii. Am încercat să mă deschid și să gestionez presiunea. Am pierdut unele meciuri doar din cauza părții emoționale. Aș fi câștigat meciuri importante fără acele emoții. Dar cred că asta face parte din mine și trebuia să accept și să încerc să gestionez mai bine în alte meciuri. Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție. Nu am avut altă direcție. Acum, cu această mentalitate și experiență, pot spune că aș fi putut face mai multe lucruri în afară de tenis, dar pentru mine a fost doar o singură cale. Nu regret, dar, știi, îți lipsesc unele lucruri de-a lungul anilor, pe care acum vreau să le descopăr. Dar, da, determinarea, dedicarea și consistența, cred, m-au făcut să fiu unul dintre cei mai buni jucători din lume la un moment dat”, a spus Simona Halep.

Potrivit acesteia, trofeul de la Wimbledon rămâne pe primul loc în cariera sa, pentru că a fost cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată.

”Nu am avut emoții negative, nu am avut stres înainte de meci. Am fost foarte stabilă și am putut pune în joc tot ce știam. Totuși, cred că din înfrângeri înveți mai mult, pentru că după meci analizezi cu antrenorul, cu echipa, ce nu ai făcut bine și ce trebuie să îmbunătățești. Foarte rar, după un meci câștigat, m-am întors pe teren și am exersat ce nu a mers. De obicei, după o victorie, mergi și sărbătorești, iar după o înfrângere te antrenezi mai intens. Am fost mereu în competiție cu mine însămi. Voiam să devin mai bună. Nu mă uitam în stânga și în dreapta la ce fac alții, ci doar încercam să fac astăzi mai bine decât ieri. Cred că asta m-a ajutat mult să mă îmbunătățesc, iar ambiția, după cum am spus, era într-o singură direcție. Voiam să fac tot ce pot ca să fiu unul dintre cei mai buni jucători și s-a întâmplat. Trebuie să te asculți mai întâi pe tine. Și dacă ești pregătit și poți să te dedici 100% în fiecare moment al vieții tale, atunci trebuie să mergi înainte. Și, desigur, să fii foarte strict cu programul tău și să nu renunți. Cred că cel mai important lucru pentru un atlet este să nu renunțe, pentru că tot timpul ai momente grele, emoții, stres, dar dacă nu renunți, ai o altă șansă. Eșecul nu este permanent”, a susținut Halep.

Întrebată cum a simțit momentul retragerii din tenis, fostul număr 1 mondial a subliniat că a fost o decizie foarte grea, cu multă gândire și inimă.

”Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața...Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Halep.

Experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 - 18 septembrie, la cea de-a doua ediție a evenimentului Impact Bucharest.

Discuțiile din cele două zile de conferință vor fi axate pe teme precum: dezvoltare economică, inovație și modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale poate aduce beneficii României.

De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare și securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul orașelor, până la dezvoltarea economiei globale și a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing și comerț digital.

Printre cei 200 de vorbitori, la eveniment se va afla și fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama.

