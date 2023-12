Anul 2023 este primul în care Simona Halep a lipsit complet din peisajul tenisului mondial, ea fiind suspendată după US Open 2022. Chiar și-așa, româncele au reușit câteva rezultate impresionante.

Principala problemă cu care Federaţia Română de Tenis s-a confruntat în 2023 a fost bugetul subdimensionat, în urma neincluderii instituţiei de către Ministerul Sportului între cele 17 asociaţii de interes naţional, a declarat, pentru AGERPRRES, preşedintele FRT, George Cosac.

"Principala problemă a anului a fost faptul că Federaţia Română de Tenis nu a fost prinsă între cele mai bune 17 federaţii considerate de interes naţional, ceea ce a făcut ca bugetul să fie mult subdimensionat. Am primit undeva la 500.000 de euro. Bugetul este foarte mic, având în vedere organizarea a peste 20 de competiţii internaţionale al căror buget depăşeşte cu mult. Sigur că sperăm la un buget mai bun, sperăm să putem să venim şi noi alături de părinţii care sunt principalii finanţatori ai acestor copii deosebiţi", a declarat George Cosac pentru AGERPRES.

Chiar şi în acest condiţii, preşedintele FRT consideră că sportivii români au obţinut în 2023 rezultate deosebite.

"În ciuda faptului că finanţarea a fost sub necesarul minim pentru că Federaţia Română de Tenis nu a fost prinsă între cele 17 federaţii de interes naţional, cu toate că din punctul meu de vedere ca şi vizibilitate şi notorietate, şi nu în ultimul rând ca performanţe, FRT este între primele cinci, rezultatele au fost bune. Cu toate acestea, consider că jucătorii de tenis au obţinut performanţe deosebite anul acesta. Printre rezultatele notabile aş vrea să menţionez pe Giulia Popa, care a fost vicecampioană europeană la simplu şi dublu, de asemenea vicecampioană la Festivalul Olimpic al Tineretului European, campioană europeană cu echipa de 14 ani şi locul 5 la Mondialele pe echipe. De asemenea, aş mai vrea să le menţionez pe cele două fete de 18 ani, Mara Gae şi Cara Maria Meşter, care au devenit campioane europene la dublu fete. Gae câştigând şi turneul de la US Open, tot în proba de dublu. Dintre juniori, la băieţi aş vrea să îl menţionez pe Alexandrescou şi Berge, care au fost pe locul doi la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) şi locul trei la Campionatul European. La senioare aş vrea să remarc performanţa Gabrielei Ruse, semifinală la dublu la Australian Open, Ana Bogdan, câştigătoare a două turnee WTA, la Iaşi şi Parma, Sorana Cîrstea, care a venit în top 20 cu o clasare extraordinară, a avut un an excepţional, Monica Niculescu, care reuşeşte să se menţină în primele 50 la dublu, şi, nu în ultimul rând, Jaqueline Cristian, care după o accidentare, a reuşit să revină în top 100. Din punctul meu de vedere au fost rezultate deosebite", a afirmat Cosac.

Ads

Oficialul FRT a precizat că în 2023, Federaţia Română de Tenis a încercat să organizeze cât mai multe competiţii internaţionale pentru juniori: "Din punctul de vedere al federaţiei, am încercat să organizăm cât mai multe competiţii, astfel încât copiii să poată juca cât mai mult în ţară, pentru că, ştiţi foarte bine, costurile sunt foarte ridicate şi părinţii sunt principalii susţinători. Legat de echipe, echipa de Billie Jean King Cup a pierdut în primăvară meciul împotriva Sloveniei, la două puncte de victorie, iar noi a trebuit să jucăm barajul împotriva Serbiei, câştigat cu 4-0 şi practic anul viitor va trebui să reluăm lupta pentru calificarea la turneul final, deci vom fi în baraj".

Cel mai important obiectiv stabilit de federaţie pentru 2024 este calificarea a patru sportive la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Principalul obiectiv pentru 2024 este, aşa cum ne-am angajat, calificarea a patru sportive la Jocurile Olimpice. Este vorba de Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Monica Niculescu şi Gabriela Ruse. Apoi avem calificarea cu echipa de Billie Jean King Cup la turneul final, apoi vom avea un meci extrem de important în Grecia cu echipa de Cupa Davis. Sperăm să putem trece de acest meci cu Grecia, să putem să participăm şi noi la baraj pentru calificarea la turneul final, şi să menţinem bunele rezultate la campionatele europene de juniori, şi, de asemenea, la turneele de Grand Slam pentru juniori", a adăugat oficialul FRT.

Ads

În 2024, Federaţia Română de Tenis îşi propune organizarea a 30 de competiţii internaţionale în România.

"Din punctul de vedere al competiţiilor, vom avea anul cu cele mai multe competiţii internaţionale din istorie. Prin asta, înţelegând la nivel de copii şi juniori, 30 de competiţii internaţionale organizate în România, adică 19 turnee de Tennis Europe, asta înseamnă că până la 16 ani, şi 11 turnee până în 18 ani, turnee ITF. De asemenea, fetele, senioarele şi junioarele, vor avea acasă 15 turnee, iar băieţii vor avea 17 turnee. Practic, vor fi două circuite, cu sponsori distincţi, unul va fi organizat de către Fundaţia Ţiriac şi unul susţinut de către Raiffeisen Bank. Şi după mulţi ani, ţin să menţionez, că revine turneul ATP al băieţilor, ATP 250, cu premii în valoare de 600.000 de dolari", a mai spus George Cosac.

În 2023, singurul turneul WTA 250 din România, Transylvania Open, s-a încheiat cu victoria jucătoarei germane Tamara Korpatsch, după o finală cu Gabriela Ruse (6-3, 6-4). România a avut şi două turnee WTA 125, BCR Iaşi Open, cu o finală românească, în care Ana Bogdan a învins-o pe Irina Begu cu 6-2, 6-3, şi Ţiriac Foundation Trophy (la Buucreşti), câştigat de australianca Astra Sharma, care a trecut de italianca Sara Errani cu 0-6, 7-5, 6-2.

Ads

La masculin, România a avut două turnee challenger, Concord Iaşi Open, câştigat de francezul Hugo Gaston după o finală cu spaniolul Bernabe Zapata Miralles, scor 3-6, 6-0, 6-4, şi BCR Sibiu Open, cu o finală bosniacă, în care Nerman Fatic a dispus de Damir Dzumhur cu 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea a jucat sferturi la US Open, semifinale la Miami şi sferturi la Indian Wells, reuşind să câştige turneul Catalonia Open WTA 125 (Reus).

Ana Bogdan şi-a trecut în palmares două trofee, Parma Ladies Open (WTA 125) şi BCR Iaşi Open (WTA 125).

Irina Begu a jucat finala la BCR Iaşi, a atins sferturi la Mutua Madrid Open şi semifinale la Adelaide International 1.

Cel mai important rezultat reuşit de Jaqueline Cristian în acest an a fost finala turneului ITF de la Valencia (100.000 de dolari).

Gabriela Ruse a jucat finala la Transylvania Open, dar a avut rezultate foarte bune şi la dublu, atingând semifinalele la Australian Open şi la Mutua Madrid Open, ambele alături de ucraineanca Marta Kostiuk.

Ads

Monica Niculescu, care a evoluat doar la dublu, încheie anul cu un titlu WTA 125 la Open Angers Arena Loire, alături de Cristina Bucşa (Spania), după ce a jucat finale la Bad Homburg Open (alături de japoneza Eri Hozumi), la BCR Iaşi Open (alături de Irina Bara) şi la Mubadala Citi DC Open (alături de chiliana Alexa Guarachi).

Mara Gae a câştigat titlul la US Open, în proba de dublu a junioarelor, alături de rusoaica Anastasia Gureva.

În competiţia feminină pe echipe Billie Jean King Cup, România a pierdut neaşteptat barajul pentru turneul final, în aprilie, în Slovenia, cu 2-3, după ce a condus cu 2-0. În play-off-ul pentru menţinerea în Grupa Mondială, România a învins Serbia în deplasare cu 4-0, în noiembrie.

În Cupa Davis, în play-off pentru Grupa Mondială I, România a învins Thailanda cu 3-2 în februarie, în deplasare. În septembrie, România a pierdut în septembrie, la Mamaia, cu 1-3 în faţa Taiwanului.

Ads