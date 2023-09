Rusoaica Maria Șarapova (36 de ani), care s-a retras din tenis în urmă cu trei ani, și-a anunțat revenirea pe teren, într-un sport asemănător, pickleball.

”Joc pickleball și nu oricum. Joc alături de Jon McEnroe împotriva lui Steffi Graf și a lui Andre Agassi. Îndrăznesc să spun că devin puțin competitivă, emoționată și anxioasă”, a anunțat Maria Șarapova într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Maria Sharapova will play a Pickleball tournament with John McEnroe against Steffi Graf & Andre Agassi:

“Dare I say I’m getting a little competitive. Slightly nervous & anxious.” 😂

