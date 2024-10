Simona Halep, la revenirea în țară: ”Am făcut destul în carieră și sunt împăcată”

Simona Halep a declarat, miercuri, la revenirea în ţară după participarea la turneul de la Hong Kong, că este bucuroasă că poate juca din nou, ea precizând că face greşeli pe care înainte nu le făcea, dar nu vrea să fie foarte critică şi este de părere că este “un bonus” ce reuşeşte de acum încolo.

“Tenisul meu e ok, fac câteva greşeli pe care nu le făceam înainte. Fizic sunt destul de departe, pe partea de meciuri este mult mai dificil, pentru că e totul diferit faţă de antrenament. La retur mă descurcam şi înainte şi a rămas treaba aceasta, serviciul a fost destul de slab. Nu o să fiu foarte critică, o să merg mai departe şi o să văd ce o să fac. Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Sunt bucuroasă că mă aflu din nou pe teren şi ce vine de acum încolo este un bonus, am făcut destul de mult în cariera mea şi sunt împăcată”, a spus Halep.

Ea a menţionat că nu o deranjează faptul că a înregistrat înfrângerii, deoarece este normal ca după o perioadă lungă de pauză să existe probleme.

“Accidentarea s-a rezolvat, sunt aptă să joc, doar că trebuie să trebuie să muncesc mai mult şi să îmi acord mai mult timp ca să pot să revin mai bine. A fost umiditate foarte, foarte mare, aproape 80 la sută, nu a fost aşa de cald în schimb cum a fost la primul turneu, de 125, dar condiţiile sunt pentru toată lumea, aşa că nu este un motiv să mă plâng. Am câteva zile de pauză şi voi discuta cu domnul Dobre să vedem ce facem pe mai departe. Aceste meciuri fac parte din proces, nu mă deranjează în sensul că este o dramă ceea ce se întâmplă acum, pentru că e normal, a fost o perioadă lungă în care n-am jucat. Pentru mine e o bucurie să mă aflu pe teren după o perioadă foarte grea şi după accidentarea foarte grea. Cu ruptură de cartilaje este foarte greu să joci la nivel înalt, dar acum nu mă mai doare şi asta mă bucură cel mai mult”, a adăugat ea.

Simona Halep, locul 883 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong, cu premii de 267.082 de dolari. Ea a fost învinsă de sportiva chineză Yue Yuan (26 de ani, locul 44 WTA), scor 6-3, 6-3.

