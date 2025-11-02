Revine Simona Halep în circuitul WTA? Răspunsul sincer al fostei lidere mondiale

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 19:33
Revine Simona Halep în circuitul WTA? Răspunsul sincer al fostei lidere mondiale
Simona Halep FOTO X Jose Morgado

Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau dacă ar vrea să revină în competiţii.

“Cineva m-a întrebat astăzi: ”Simona, ai vrea să te întorci în circuit sau îţi place prea mult viaţa de legendă?”

Sincer...Mi-e bine cu această viaţă de legendă”, a scris Halep, care a postat şi câteva imagini de la Riad.

Simona Halep şi-a încheiat cariera în luna februarie, la vârsta de 33 de ani. Sportiva din Constanţa a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

Simona Halep e vedetă la Turneul Campioanelor. Ce-a aflat românca la Riad VIDEO
Simona Halep e vedetă la Turneul Campioanelor. Ce-a aflat românca la Riad VIDEO
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Turneul Campioanelor, la Riad, unde i-a înmânat Arinei Sabalenka trofeul pentru numărul 1 mondial. “Un singur teren. Trei jucătoare...
Hărțuitorul Andrei Măruță pare că și-a găsit o nouă „pasiune”. „Ești foarte frumoasă, Simona!”
Hărțuitorul Andrei Măruță pare că și-a găsit o nouă „pasiune”. „Ești foarte frumoasă, Simona!”
Bărbatul care, în urmă cu câteva luni, a fost acuzat că o hărțuia pe Andra Măruță și care a primit un ordin de protecție din partea artistei și a soțului ei, Cătălin Măruță, a...
#Simona Halep, #wta, #revenire, #raspuns
