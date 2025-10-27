Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”

De cinci ori participantă la Turneul Campioanelor, în 2014, 2015, 2016, 2017 și 2019, Simona Halep a fost solicitată de WTA pentru promovarea ediției din 2025, care va avea loc la Riad.

„Salutare tuturor! Sunt Simona Halep. Sunt încântată să iau parte la Turneul Campioanelor din Riad din acest an. E un eveniment atât de special, care oferă cel mai bun tenis pe o scenă total nouă. Asigurați-vă că vă luați biletele astăzi și că veți experimenta acest turneu grozav alături de noi”, a fost mesajul Simonei Halep, apărut pe contul ei de Instagram, dar și pe cel al turneului de final de an.

Organizatorii Turneului Campioanelor n-au precizat ce rol va avea Simona Halep la Riad. Un videoclip similar a fost realizat cu o zi înainte și de tunisianca Ons Jabeur (31 de ani, 76 WTA), fost număr 2 mondial.

Simona Halep a jucat o finală la Turneul Campioanelor, în 2014, când a fost învinsă cu 6-3, 6-0 de Serena Williams.

