Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”

Autor: Teodor Serban
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 18:07
736 citiri
Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”
Simona Halep FOTO X @simobigheart

De cinci ori participantă la Turneul Campioanelor, în 2014, 2015, 2016, 2017 și 2019, Simona Halep a fost solicitată de WTA pentru promovarea ediției din 2025, care va avea loc la Riad.

„Salutare tuturor! Sunt Simona Halep. Sunt încântată să iau parte la Turneul Campioanelor din Riad din acest an. E un eveniment atât de special, care oferă cel mai bun tenis pe o scenă total nouă. Asigurați-vă că vă luați biletele astăzi și că veți experimenta acest turneu grozav alături de noi”, a fost mesajul Simonei Halep, apărut pe contul ei de Instagram, dar și pe cel al turneului de final de an.

Organizatorii Turneului Campioanelor n-au precizat ce rol va avea Simona Halep la Riad. Un videoclip similar a fost realizat cu o zi înainte și de tunisianca Ons Jabeur (31 de ani, 76 WTA), fost număr 2 mondial.

Simona Halep a jucat o finală la Turneul Campioanelor, în 2014, când a fost învinsă cu 6-3, 6-0 de Serena Williams.

Cine e jucătoarea care a prins ultimul bilet pentru Turneul Campioanelor
Cine e jucătoarea care a prins ultimul bilet pentru Turneul Campioanelor
Elena Rîbakina, din Kazahstan, se alătură sportivelor Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, Iga Swiatek, campioana en titre Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys şi Jasmine...
Jucătoarea din România care tocmai a intrat în top 40 WTA. Cea mai bună clasare a carierei
Jucătoarea din România care tocmai a intrat în top 40 WTA. Cea mai bună clasare a carierei
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 39, după o urcare de trei poziţii, cu 1.324 puncte. Jaqueline...
#Simona Halep, #Turneul Campioanelor, #revenire, #wta , #stiri Simona Halep
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a furat peste 50.000 Euro "celei mai frumoase femei din Romania" si i-a scris un singur cuvant: "Pe bune?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal de proportii: Camelia Voinea, "ultimatum" pentru Denisa Golgota, dupa acuzatiile fara precedent! "Nu stau cu mainile in san"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Frații Becali au pus tunurile pe Florin Tănase: ”Obraznic! Dacă dai goluri numai din penalty...”
  2. Scandal de proporții în fotbal. Sute de arbitri au fost prinși cu pariuri
  3. Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”
  4. O nouă provocare pentru David Popovici: ”Poate fi cea mai gravă înfrângere din istorie”
  5. Dinamo contra Dinamo în Cupa României! Ce crede antrenorul Kopic
  6. Veste teribilă pentru vedeta lui Napoli, care a marcat în poarta Interului și s-a accidentat
  7. ”Ceva halucinant!” Noi detalii despre scandalul care zguduie gimnastica românească. Ce spune președintele federației
  8. Sportivul deținut 50 de zile în Rusia a dezvăluit cum a fost tratat pentru că a trecut granița ilegal
  9. Șoc în Italia. Antrenorul care l-a învins pe Cristi Chivu a fost dat afară
  10. Gigi Becali, în conflictul vărului Giovanni cu fotbalistul Tănase: ”Dacă nu îi răspunzi, ești idiot”