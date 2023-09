Revoltă totală în cazul Simonei Halep: "Pentru ce dai patru ani?"

Simona Halep a primit o suspendare drastică, după ce a fost depistată pozitiv, la un control ant-dopind derulat anul trecut, în timpul US Open.

Patru ani de suspendare este decizia unui Tribunal, care a scandalizat întreaga României. printre cei care au luat atitudine în acest caz se numără și Cosmin Hodor, care a făcut parte ani d ezile din echipa ei managerială.

„Din păcate, e abrupt ce i se întâmplă, decizia pe care a primit-o este nedreaptă. Pentru ce dai ăștia patru ani?

De ce tu, mare agenție, nu ai o comunicare foarte clară, să spui specific niște lucruri? Nu poți pune o astfel de pată pe cariera unui sportiv care n-a trișat niciodată și care și-a câștigat muncit toate trofeele și a fost numărul unu mondial prin sacrificii și prin muncă!

Vii și dai o decizie așa de violentă și dai patru ani… Pentru ce dai patru ani, să ne înțelegem? Și la instituțiile astea sunt tot oameni care judecă după bunul plac, subiectiv și din anumite perspective. Este mult prea dur și nedrept ce i se întâmplă Simonei în momentul ăsta.

Sunt convins că ăia (n.r. – ITIA) n-au cine știe ce abilități sau oameni de comunicare care să vină cu niște explicații specifice, prin care să nu pună pata pe întreaga carieră a Simonei, pentru că nu merită așa ceva! Niciun sportiv n-ar merita, oricare ar fi el”, a declarat Cosmin Hodor, directorul turneului „Țiriac Foundation Trophy”.

Simona Halep va depune apel la TAS, unde are șanse să i se reducă suspendarea. Ea are deja peste un an de când nu mai tenis, ultimul ei meci fiind pe 29 august 2022.

