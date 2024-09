Marele regret al Simonei Halep în relația cu Ion Țiriac: ”Niciodată n-a dorit”

Prezentă duminică la finala turneului organizat de Ion Țiriac la București, câștigat de românca Miriam Bulgaru, tenismena Simona Halep a vorbit despre planurile sale de viitor, dar și despre o dezamăgire care i-a produs-o omul de afaceri.

"Sper să mă întorc cât se poate de repede pe teren. Momentul este aproape, mai am foarte mult de muncit pentru a ajuns la nivelul dorit, sper să reușesc.

Nu mă gândesc la trofee, mă gândesc să fiu sănătoasă și aptă de joc. Dacă voi fi capabilă, vin și alte trofee”, a spus Simona Halep, care n-a jucat decât două meciuri oficiale după ce TAS I-a redus suspendarea pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni.

”Domnul Țiriac mi-aș dori să îmi acorde un trofeu. Niciodată nu a dorit, nici la Madrid. Sper să am ocazia.

Acum mă simt bine, vrea să las în urmă ce a fost. Am câștigat procesul, am dovedit că nu am fost vinovată cu absolut nimic. Acum aștept să revin pe teren", a mai afirmat Simona Halep, care ar putea reveni în teren în luna octombrie, la un turneu din Hong Kong.

Ads