O legenda a tenisului face o declaratie superba despre Simona Halep: N-ai cum sa nu plangi pentru aceasta fata minunata

Una dintre cele mai mari jucatoare din istoria tenisului a facut o declaratie superba despre Simona Halep.

Fostul lider mondial Tracy Austin spune ca a plans de bucurie dupa ce Simona a devenit campioana la Roland Garros.

"Simona a fost condusa, dar nu am vazut nicio emotie negativa din partea ei. A crescut atat de mult din punct de vedere mental in ultimul an. Are incredere in forta ei fizica, este incredibila! Simona a continuat sa loveasca si munca i-a fost rasplatita. Adevarul este ca n-ai cum sa nu plangi pentru aceasta fata minunata.

Dupa toate lucrurile pe care le-a trait, dupa cat de rea a fost presa cu ea. Daca stam si ne uitam, a avut o finala minunata cu Sharapova, iar cu Wozniacki a pierdut pentru ca a ramas fara benzina. Acum nu va mai fi intrebata de Grand Slam, are deja stampila de mare jucatoare pusa pe cariera sa", a spus Austin la Tennis Channel.

Simona Halep a castigat turneul de la Roland Garros dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Sportiva noastra a ajuns astfel la primul turneu de Grand Slam din palmares, dupa trei finale pierdute.

In urma succesului de sambata, Simona s-a distanta in fruntea clasamentului WTA si primeste un cec in valoare de 2.2 milioane de euro.

Revenirea sportivei noastre in circuit se va produce incepand cu 25 iunie, la Eastbourne.

C.S.

