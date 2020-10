Poloneza care a trimis-o pe Simona Halep acasa este in finala, la Roland Garros, la doar 19 ani

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Swiatek s-a impus dupa un meci de 70 de minute si va disputa prima finala de grand slam din cariera, la 19 ani, fiind totodata prima poloneza in aceasta postura, la Roland Garros , in Era Open. Ea ajuns la ultimul meci din turneu fara sa cedeze vreun set si dupa ce a pierdut doar 20 de ghemuri.Jucatoarea care a trecut in optimi de Simona Halep va evolua in ultimul act cu invingatoarea dintre americanca Sofia Kenin, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, si jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 11 WTA si cap de serie numarul 7.Iga Swiatek va urca pana pe locul 24 in clasamentul WTA. Daca va triumfa in finala, ea va ajunge pe locul 17 WTA.Castigatoarea French Open va primi un premiu de 1,6 milioane de euro si 2.000 de puncte WTA, iar invinsa din finala, 850.000 euro si 1.300 de puncte WTA.Iga Swaitek este calificata si in semifinale la dublu, in echipa cu americanca Nicole Melichar.