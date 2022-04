Programul de marti de la Roland Garros: Iata cand vor juca Simona Halep si Sorana Cirstea

Organizatorii de la Roland Garros au anuntat programul zilei de marti, cand le vom avea pe Simona Halep si Sorana Cirstea pe tabloul feminin.

Conform unui comunicat oficial, intalnirea dintre Simona Halep si slovaca Jana Cepelova (locul 89 WTA), se va disputa dupa ora 18:30, pe terenul principal.

Scorul general al intalnirilor de pana acum este 1-1.

De asemenea, partida dintre Sorana Cirstea si Shuai Peng va avea loc pe terenul numarul cinci, de la ora 12:00.

Shuai Peng ocupa locul 36 in clasamentul WTA. Pe Sorana a invins-o in urma cu sapte ani in singura intalnire directa.

Ambele meciuri vor fi transmise in direct de Ziare.com.

C.S.