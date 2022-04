Reactia Simonei Halep dupa finala pierduta la Roland Garros

Simona Halep a parut destul de afectata dupa ce a pierdut finala de la Roland Garros pentru a doua oara, insa a avut puterea sa le multumeasca celor care au fost alaturi de ea.

In plus, ea a precizat ca va continua sa munceasca alaturi de echipa sa pentru a castiga Openul Frantei, care este visul sau.

"As vrea sa incep cu publicul, va multumesc pentru ca ati venit pentru mine la meciurile din aceste saptamani. Ma bucur ca am ajuns a doua oara in finala, sunt putin trista acum pentru ca am pierdut, insa a fost un turneu bun.

Vreau sa o felicit pe Jelena, e uimitor ce a realizat in acest turneu. Bucura-te de asta si continua asa pentru ca esti ca un copil! Vreau sa ma indrept si spre echipa mea, Darren, Teo, familiei mele, tuturor celor care m-au sustinut. E o zi grea, dar sa continuam sa muncim.

Nu a fost cea mai buna zi a mea, dar sper sa mai joc o finala aici si sa o castig, este visul meu", a spus Simona.

Simona Halep a pierdut sambata finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Tenismena noastra a fost invinsa in ultimul act de letona Jelena Ostapenko (locul 47 WTA), in trei seturi, scor 6-4, 4-6, 3-6.

E cea de-a doua finala pierduta de Simona la Roland Garros, dupa cea din 2014, in fata rusoaicei Maria Sharapova.

