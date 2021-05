Primele cuvinte ale Simonei Halep dupa accidentarea cumplita de la Roma: Crezi ca e rupt

Romanca s-a accidentat brusc in setul doi al meciului cu Angelique Kerber , la scorul de 3-3. Sportiva noastra conducea cu 1-0 dupa un prim set castigat lejer, cu 6-1."Simt durere. Crezi ca e rupt?", a intrebat-o Simona pe cea care i-a oferit primele ingrijiri medicale. Simona Halep s-a accidentat la muschiul gambei stangi si ar ava ruptura musculara.Participarea romancei la Roland Garros este in pericol. Darren Cahill si Monica Niculesu au fost primele persoane care au venit sa o ajute pe Simona.Romanca nu a mai putut continua si a abandonat in meciul cu Kerber.