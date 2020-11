Ce a facut Simona Halep dupa meciul pierdut in optimi la Roland Garros cu poloneza Swiatek. "L-am aruncat direct la gunoi"

"Chris Evert, mi-a povestit Darren, dupa fiecare meci isi arunca echipamentul.Il desfacea din punga, juca cu el si apoi il arunca.Si a castigat enorm. Eu arunc echipamentele pe care le port atunci cand pierd un meci urat.Le arunc direct. Asa am facut si la Roland Garros. Echipamentul de anul asta l-am aruncat direct la gunoi.Pentru ca te eliberezi cumva, ai senzatia ca daca il mai vezi iti aduce aminte direct de meciul respectiv", a fost marturisirea tenismenei intr-un interviu dat lui Andi Moisescu.Simona Halep termina anul 2020 pe locul 2 in lume, dupa Ashleigh Barty . Romanca ar fi fost prima in lume la sfarsitul anului, daca ar fi castigat turneul de la Roland Garros.CITESTE SI: