Simona Halep s-a intors in Romania, dupa eliminarea de la Roland Garros. "Supararea nu trece chiar asa usor, dar nu o sa fac o drama. A fost un an extraordinar, tinand cont de greutatile pe care le-am avut cu totii"

"Supararea nu trece chiar asa usor, dar, cum am mai spus, nu o sa fac o drama. A fost un an extraordinar din toate punctele de vedere, tinand cont de greutatile pe care le-am avut cu totii. Dar nu pot sa spun ca sunt dezamagita de ceva anume. Sunt bine si chiar a fost o perioada buna.Acum urmeaza pauza. Cred ca o sa stau acasa. Cum nu am plecat nici in pandemie si nici dupa pandemie, nu cred ca o sa plec nici acum. Au fost atatia ani in care am trecut prin astfel de momente, chiar mai grele, am invatat sa gestionez mai bine si nu las ca un meci de acest gen sa ma consume mai mult decat trebuie.A fost mult mai bine cu mai multi oameni in tribune. Eu sper sa se revina la normal cat se poate de repede. O sa fac ceva plimbari in perioada asta, in aer liber, pentru ca am simtit perioada asta cam apasatoare din punct de vedere mental. Nu m-am uitat la filme, dar am citit", a declarat Halep, la Aeroportul Henri Coanda.Intrebata daca se gandeste sa mearga la Australian Open , Halep a raspuns: "Ma gandesc. In conditii normale, in care ma simt comod si bine, ma duc cu siguranta".Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a fost invinsa, duminica, scor 6-1, 6-2, de poloneza Iga Swiatek, 19 ani, locul 54 WTA , in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.