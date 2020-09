Simona Halep este la Paris, orasul pe care il considera cel mai frumos din lume. Romanca este marea favorita la Roland Garros

Romanca a castigat titlul la Roma si spera sa dea lovitura si in capitala Frantei, succes ce ar trimite-o direct pe locul 1 in lume.Simona Halep este marea favorita la Roland Garros, dupa ce liderul mondial al ierarhiei WTA Ashleigh Barty , s-a retras.Pana sa debuteze in turneul francez, romanca se bucura de frumusetile Parisului. Ea a postat o fotografie pe retelele de socializare cu Arcul de Triumf din Paris si cu un mesaj: "cel mai frumos oras".SURSA FOTO: INSTAGRAM / SIMONA HALEPPrima si ultima data cand Simona Halep s-a impus la Roland Garros a fost in 2018, atunci cand a invins-o pe americanca Sloane Stephens in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1.Romanca a mai jucat doua finale la turneul francez, in 2014 si 2017, insa le-a pierdut de fiecare data.