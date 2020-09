Simona Halep o intalneste pe Sorribes Tormo in primul tur la Roland Garros, Cirstea va juca impotriva favoritei 14, Elena Ribakina

Pe tabloul principal mai sunt patru romance acceptate direct, Patricia Tig Sorana Cirstea si Ana Bogdan . Cea mai dificila adversara va avea in primul tur Cirstea, locul 83 WTA, care o va intralni pe Elena Ribakina (Kazahstan), numarul 18 mondial si cap de serie 14.Patricia Maria Tig, locul 58 WTA, va juca impotriva sportivei Stefanie Voegele (Elvetia, 116 WTA), Irina Begu, locul 72 WTA, o va avea adversara pe Jill Teichmann (Elvetia, 54 WTA), iar Ana Bogdan, locul 93 WTA, va juca impotriva sportivei Timea Babos (Ungaria, 107 WTA).Daca Begu va trece de Teichmann si Halep va castiga duelul cu Sorribes Tormo, cele doua romance vorr fi adversare in turul doi.Favorita 2 de la Roland Garros, Karolina Pliskova , va juca in primul tur cu o sportiva venita din calificari.Pe aceeasi jumatate de tablou cu Simona Halep se afla si favorita 3, Elina Svitolina (Ucraina, adversara rusoaica Varvara Graceva), favorita 5, Kiki Bertens (Olanda, adversara Katarina Zavatska - Ucraina), dar si americanca Serena Williams , favorita 6 (adversara americanca Kristie Ahn).