Simona Halep va redeveni liderul clasamentului WTA, daca va cuceri titlul la Roland Garros

Halep o va depasi pe australianca Ashleigh Barty , liderul WTA din ianuarie 2019, dar care nu participa la Openul Frantei, pe care l-a castigat anul trecut.Simona Halep (28 ani) vine la Paris dupa o serie remarcabila de 14 victorii consecutive, concretizate in trei titluri, la Dubai (februarie), Praga (august) si Roma (saptamana trecuta). Romanca a fost semifinalista la Australian Open , la inceputul anului, iar la Roland Garros a cucerit titlul in 2018, dupa ce a pierdut finalele din 2014 si 2017. Anul trecut, Halep s-a oprit in sferturile de finala.Dupa titlul obtinut la Roma, in weekend-ul trecut, Halep a ajuns la 7.255 puncte, iar un parcurs incununat cu titlu la Roland Garros i-ar aduce inca 1.570 puncte (2.000 pentru titlu, din care se scad 430 pentru sfertul de finala de anul trecut), aducand-o pe 8.825, depasind-o pe Barty, care, conform noului sistem revizuit de alcatuire a clasamentului, va ramane la 8.717 puncte.''Bineinteles ca ar fi frumos sa fiu din nou numarul unu, dar e departe. Nu ma pot gandi la castigarea titlului la Roland Garros, deoarece turneul nu a inceput inca. Sunt acolo si voi da totul. Voi visa la asta, cu siguranta'', a afirmat romanca.Halep a terminat fiecare din ultimele sapte sezoane ca numar unu sau doi WTA, cea mai lunga serie de la cea a germancei Stefanie Graf, care a durat 11 sezoane.Ultima oara cand Halep a fost numarul unu in lume s-a intamplat la Australian Open in 2019, unde cea care a cucerit titlul, japoneza Naomi Osaka , a pus capat unei serii a romancei de 48 de saptamani consecutive pe primul loc. Halep a detinut in total prima pozitie mondiala timp de 64 de saptamani, fiind a zecea intr-o ierarhie all-time.Halep va juca in primul tur la Roland Garros contra spaniolei Sara Sorribes Tormo.Clasamentul WTA la numarul total de saptamani ca lider mondial:1. Stefanie Graf (Germania) 3772. Martina Navratilova (SUA) 3323. Serena Williams (SUA) 3194. Chris Evert (SUA) 2605. Martina Hingis (Elvetia) 2096. Monica Seles (Iugoslavia/SUA) 1787. Justine Henin (Belgia) 1178. Lindsay Davenport (SUA) 989. Caroline Wozniacki (Danemarca) 7110. Simona Halep (Romania) 6411. Victoria Azarenka (Belarus) 5112. Ashleigh Barty (Australia) 4213. Amelie Mauresmo (Franta) 3914. Angelique Kerber (Germania) 3415. Dinara Safina (Rusia) 26...