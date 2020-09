Simona Halep: "Visul meu e sa fiu pe primul loc in lume"

"Ma bucur ca am reusit sa intru in meci atat de bine. Am fost puternica pe picioare si sa-i returnez acolo unde nu-i place.La Roma am jucat un tenis bun, faptul ca am castigat turneul imi da si mai multa incredere.Ma simt mai confortabil pe zgura.Prima finala ala Roma a fost rau, ca m-am accidentat, in sfarsit am castigat turneul italian, era un obiectiv de-al meu.Nu o sa sarbatoresc deloc. Cand termin cu Roland Garros, o sa sarbatoresc cu familia. E prea departe sa ma gandesc la trofeul de la Paris, vreau sa iau meci cu meci. Visul meu e sa fiu pe primul loc in lume", a spus Simona Halep la Digisport.Si Ambasada Suediei la Bucuresti i-a transmis felicitari Simonei Halei pentru succesul de la Roma.