Simona Halep vs Angelique Kerber in sferturi la Roland Garros: S-au mai intalnit de 9 ori pana acum

Simona Halep si-a aflat adversara din sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la Roland Garros.

Reprezentanta noastra o va intalni in "sferturi" pe favorita numarul 12, nemtoaica Angelique Kerber.

In optimile de finala, tenismena antrenata de fostul antrenor al Simonei Halep, Wim Fissette, a invins-o categoric pe favorita numarul 7, frantuzoaica Caroline Garcia.

6-2, 6-3 a fost scorul intalnirii in care favorita gazdelor a fost surclasata la toate capitolele de fostul lider WTA.

Simona Halep si Angelique Kerber s-au intalnit de 9 ori de-a lungul timpului, iar scorul este 5-4 in favoarea tenismenei romane.

Ultima intalnire dintre cele doua a avut loc in semifinalele editiei din acest an a Australian Open si a fost una memorabila. Simona Halep s-a impus atunci cu 6-3, 4-6, 9-7, dupa ce a salvat doua mingi de meci ale sportivei in varsta de 30 de ani.

Partida dintre Simona Halep si Angelique, din sferturile Roland Garros 2018, se va disputa, cel mai probabil, miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.

12 e locul ocupat in clasamentul WTA de Angelique Kerber.

34 de saptamani a stat Angelique Kerber pe primul loc in clasamentul WTA.

30 de saptamani are Simona Halep in fruntea clasamentului WTA.

Still yet to drop a set, @AngeliqueKerber knocks out home hope Caroline Garcia 6-2 6-3. Faces Halep in the quarterfinals. #RG18 pic.twitter.com/cgGfz0noCZ - Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018

Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, desfasurarea partidei dintre Caroline Garcia (fav.7) si Angelique Kerber (fav.12), din optimile de finala ale Grand Slam-ului de la Roland Garros.

Caroline Garcia - Angelique Kerber 2-6, 3-6

17:33 - Angelique Kerber o surclaseaza pe Caroline Garcia si o va intalni pe Simona Halep in sferturi la Roland Garros.

17:29 - Garcia recupereaza un break si ramane in meci.

17:26 - Caroline Garcia isi face serviciul dupa un game de aproape 10 minute, in care a salvat si patru mingi de meci, insa Kerber urmeaza sa serveasca pentru castigarea meciului.

17:10 - Kerber isi trece in cont si un break la 0, iar meciul pare jucat.

17:07 - Game la 0 reusit de Kerber, iar scorul devine 3-1 in favoarea ei in acest set doi.

17:01 - Kerber joaca de-a dreptul incantator si nu-i lasa nicio sansa lui Garcia.

16:58 - Nemtoaica incepe excelent si setul doi, cu un break la 15.

16:52 - Angelique Kerber isi adjudeca primul set in mai putin de jumatate de ora, iar Caroline Garcia solicita o pauza de vestiar.

16:45 - Kerber reuseste un nou break si are setul in mana.

16:39 - 3-1 in favoarea tenismenei din Germania, dupa primele patru game-uri.

16:30 - Kerber deschide meciul cu un break.

ora 16:25 - A inceput meciului.

ora 16:06 - Diego Schwartzman castiga setul decisiv cu 6-2 si reuseste o revenire spectaculoasa. Meciul dintre Caroline Garcia si Angelique Kerber va incepe in cateva minute.

ora 15:25 - Startul meciului se mai amana, dupa ce partida dintre Kevin Anderson si Diego Schwartzman, programata inainte, a ajuns in setul cinci (scor 6-1, 6-2, 5-7, 6-7) . Anderson a servit pentru castigarea meciului atat in setul 3, cat si in 4, dar le-a pierdut pe amanadoua!

INFO: Castigatoarea o va intalni pe Simona Halep in sferturile de finala ale Openului Frantei.

INFO: Caroline Garcia si Angelique Kerber (foto) s-au mai intalnit pana acum de 6 ori, scorul fiindu-i favorabil nemtoaicei cu 4-2.

Vezi:

Roland Garros 2018 se desfasoara in perioada 27 mai - 10 iunie.

