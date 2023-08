Verdict dur al unui specialist dupa arbitrajul din finala Halep - Sharapova - Interviu

Arbitrajul lui Kader Nouni din finala feminina de la Roland Garros a starnit reactii dure in Romania, atat din partea Simonei Halep cat si a apropiatilor sportivei.

Pentru a afla in ce masura a fost influentat rezultatul final de greselile lui Nouni, Ziare.com a stat de vorba cu Ovidiu Sola, primul arbitru international de tenis din istoria Romaniei (1995).

Acesta a analizat fazele controversate ale finalei si a ajuns la concluzia ca Maria Sharapova trebuia penalizata cu mai multe puncte pentru trageri repetate de timp.

In ceea ce priveste cealalta faza controversata a finalei, petrecuta in setul trei, la scorul 4-4, Sola i-a dat dreptate arbitrului care i-a oferit un punct rusoaicei, dupa ce arbitrul de linie strigase ca mingea a fost in afara terenului.

Iata interviul acordat Ziare.com de Ovidiu Sola:

A fost arbitrul prea tolerant cu Maria Sharapova in cazul tragerilor de timp?

Arbitrul a comis o contradictie in propriile actiuni. Mai intai i-a dat o atentionare in primul set pentru ca a stat prea mult inainte sa serveasca, insa avertismentul oficail a venit abia in setul al treilea. Avertismentul trebuia dat mult mai devreme. In cazul jucatoarelor, nu ai voie sa stai mai mult de 20 de secunde intre servicii. La baieti, timpul este de cel mult 25 de secunde. Sharapova trebuia pedepsita cu cate un punct in minus pentru fiecare tragere de timp!

Care este parerea dvs. in privinta punctului controversat din setul 3, de la 4-4?

Arbitrul a procedat corect aici. Punctul s-ar fi repetat doar daca Simona returna mingea peste fileu. Simona gresise insa deja mingea in momentul in care arbitrul de linie a strigat aut.

Simona a spus ca nu cunostea regulile. Cum s-a ajuns in aceasta situatie?

Da, am urmarit declaratiile pe care le-a facut. Eu am arbitrat-o de multe ori pe Simona si va spun ca noi, arbitrii, incercam tot timpul sa avem discutii cu jucatorii, sa le explicam anumite pasaje din regulament cu care nu se intalnesc tot timpul. In cazul nostru, al Romaniei, nu prea avem arbitri de linie la meciurile de copii, motiv pentru care situatia de sambata nu este prea intalnita. Totusi, la cursurile de antrenori am introdus o noua sectiune noua, de regulament, pentru ca antrenorii sa le transmita mai departe jucatorilor.

Sharapova a plecat la vestiare dupa setul al doilea. Cat timp putea sa stea?

Exista doua pauze la care jucatoarele de tenis au dreptul in timpul unui meci. Prima este de toaleta, iar cea de-a doua pentru schimbarea echipamentului. Aceste pauze inseamna cinci minute, plus alte doua minute intre seturi. Sharapova s-a incadrat in cele sapte minute regulamentare.

Concluzia care ar fi? A fost dezavantajata Simona?

Dupa parerea mea, lucrurile sunt clare. Sharapova a fost usor favorizata. Au fost si vizibile tragerile de timp, erau usor de gestionat. Iar un punct pierdut poate conta mult in timpul unui meci. Nimeni nu poate spune ca Sharapova nu tragea de timp. Acele aruncari ale mingei au fost sesizate pana si de publicul care nu este chiar atat de cunoscator.

Credeti ca a favorizat-o pe Sharapova pentru ca este mai cunoscuta?

Am auzit de acel arbitru si este destul de reputat. Nu cred ca a facut-o cu intentie, l-am vazut destul de implicat si corect in deciziile pe care le-a luat cand a coborat pe teren.

Se poate depune o contestatie la Federatia Internationala? Cum sunt pedepsiti arbitrii?

Da, se poate face o contestatie care va fi analizata de Federatia Internationala, printr-o luare de pozitie, dar nu se rezolva nimic. Doar ca o comisie va spune daca arbitrul a decis corect sau nu.