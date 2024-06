Wim Fissette rupe tacerea dupa eliminarea Simonei Halep - ce probleme are romanca

Belgianul Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre eliminarea suprirnzatoare pe care Simona Halep a suferit-o in turul doi de la Roland Garros, in fata veteranei Mirjana Lucici-Baroni.

Actualul antrenor al Victoriei Azarenka a afirmat, intr-un interviu pentru Sporty Fakty, ca Simona Halep nu poate gestiona presiunea la cel mai inalt nivel.

"Simona are probleme in a gestiona presiunea. Apoi, Lucici Baroni a fost jucatoarea care a invins-o si anul trecut si nu este deloc pe placul Simonei. Ea are dificultati cand da de jucatoare care lovesc mingea puternic. Trebuie sa invete sa joace si in aceste meciuri", a afirmat Wim Fissette.

De asemenea, Fissette a mentionat ca Simona se confrunta cu probleme si din cauza faimei.

"Simona trebuie sa invete sa gestioneze relatia cu fanii. Acum trebuie sa progreseze tot timpul", a mentionat Fissette.

Ce inseamna aceasta eliminare pentru Simona Halep: Locul din clasament si urmatoarele turnee

Simona Halep a fost eliminata in turul doi de la Roland Garros de Mirjana Lucici Baroni (Croatia), scor 5-7, 1-6.

Sportiva noastra risca sa ajunga pe locul 5 in clasamentul WTA in urma acestui rezultat.

Dupa Roland Garros, Simona Halep va lua o pauza si va reveni pe teren pe 15 iunie, la turneul de la Birmingham, pe iarba.

C.S.

