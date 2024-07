Amintirile Simonei Halep: ”Ca și cum ești lovit cu cuțitul în piept și nu mai ai suflare”

Tenismena Simona Halep, care n-a jucat decât două meciuri de la revenirea sa în circuit, în urma reducerii suspendării pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni, a acordat un interviu în presa străină în care și-a adus aminte de cel mai complicat moment al carierei sale.

Simona Halep a vorbit pentru We Are Tennis, mărturisind că a fost extrem de afectată atunci când a aflat că a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, la US Open 2022.

”Ziua în care a dispărut soarele a fost când am citit e-mailul. Era de fapt luna, pentru că era noapte când m-am dus în pat, la ora 23.00. Am citit e-mailul, pentru că nu citesc e-mail-uri non-stop, nu sunt genul ăsta de persoană, și am fost șocată.

Am sunat, de fapt i-am trimis mesajul lui Patrick (Mouratoglou), pentru că el era antrenor în acel moment, apoi pe o altă persoană. Am spus nu se poate, pentru că așa ceva nu s-a întâmplat. I-am întrebat dacă este adevărat, dacă am citit eu bine, iar ei au răspuns că da.

Era ca și cum lumina din capul meu s-a stins. Am fost într-un moment în care nu știam ce se întâmplă.

Pentru că am fost mereu atentă, am verificat de sute de ori înainte tot ce am luat. Doar că am avut încredere în oamenii cu care lucram și am luat suplimentele. Erau în siguranță, într-un fel, pentru că pe sticle nu era nimic interzis.

Am întrebat de câteva ori dacă sunt verificate și sunt în siguranță și am primit răspunsul că da.

A fost un șoc emoțional a fost ca și cum ești lovit cu cuțitul în piept și nu mai ai suflare”.

